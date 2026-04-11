48歳・年収200万円という条件で婚活市場に身を投じた漫画家・中川学さん。著書『独りで死ぬのはイヤだ』（集英社）では、マッチングアプリや婚活パーティー、街コンなどに挑んだ本気の婚活が赤裸々に描かれ、累計5000万PVを突破する大きな反響を呼んでいます。29歳でくも膜下出血を発症した体験を綴ったデビュー作『くも漫。』（リイド社）など、一貫して「シリアスな現実」をユーモアで包んできた中川さん。今回は、婚活を漫