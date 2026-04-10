社会人になるにあたって、「年上の男性とどう接すればいいの？」と不安を感じている人も多いはず。第一印象をよくして相手を味方につければ、温かい目で見守ってもらえるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「職場の男性を萌えさせる『新入社員らしいファッション』」をご紹介します。【１】ネックレスで鎖骨を美しく見せるなど、大人っぽさを表現する「チラッと大人びたと