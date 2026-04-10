デジタルプライバシーや言論の自由を守るために活動している非営利団体・電子フロンティア財団(EFF)が、およそ20年にわたって使用してきたX(旧Twitter)公式アカウントの終了を発表しました。EFF is Leaving X | Electronic Frontier Foundationhttps://www.eff.org/deeplinks/2026/04/eff-leaving-xEFFの発表によると、撤退理由の1つは閲覧数(PV数)の減少です。2018年ごろは1日に5〜10回の投稿を行っていて月間PV数が5000万から1億