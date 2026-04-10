松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、人気商品「ごろごろ煮込みチキンカレー」を4月14日午前10時から期間限定で復活販売します。【えっ！】コレが松屋の“伝説”メニューの実力だ！おいしそう！同商品は、SNSなどでレギュラー化や復活を望む声が多数寄せられる人気メニュー。鉄板でジューシーに焼き上げた“ごろっごろっのチキン”が、クセになる辛さが特徴のスパイスをきかせたオリジナルカレー