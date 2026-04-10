かっぱ寿司（横浜市西区）が、北海道産「たらば蟹（ガニ）」を使用した新商品「たらば蟹の濃厚蟹旨ラーメン（細麺）」と「たらば蟹の鉄砲汁」の2品を4月16日から期間限定で販売します。【写真】かっぱ寿司の新スイーツも！「たらば蟹の鉄砲汁」がヤバイ！豪華！ラーメンは、北海道産たらば蟹のうまみが溶け込んだ濃厚スープが特徴。たらば蟹と異なる蟹のほぐし身と蟹ミソがトッピングで添えられています。鉄砲汁は、北海道