アメリカが世界トップの経済大国なのは地理的に最強だから 農業も貿易もしやすい国土 アメリカは「世界の食料庫」と称されるほどの一大農業国。それを支えているのが西経１００度線の西側に広がる大平原「グレートプレーンズ」と、その東部からミシシッピ川の西へと広がる大草原「プレーリー」です。内陸のこのあたり（特にプレーリー）は、農業に適した肥沃（ひよく）な黒土が広がる穀倉