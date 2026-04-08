SAKURAフェアから季節はゆるやかに移り変わり、陽気のよい日に心地よく楽しみたくなるのが柑橘の爽やかさ。四季折々のフルーツをたっぷり使ったタルトで人気のキル フェ ボンは、フランス語で“なんていい陽気なのだろう!”という意味を持つブランド。｢CITRUSフェア｣では、みずみずしいシトラスを主役にしたタルトが勢揃いしこの時期ならではの特別なひとときを演出します。 元気をチャージ!太陽みたいな柑橘タルト