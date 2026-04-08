健康診断のオプションでMRI（磁気共鳴画像法）検査を受けたところ、「脳腫瘍の疑いがある」と診断されるケースがあります。この場合、不安に感じる人は多いと思いますが、完治は可能なのでしょうか。また、再発の恐れはないのでしょうか。治療方法や治療後の注意点などについて、晃友相模原病院（相模原市緑区）の脳神経外科医・榊原夢太郎さんに、詳しく話を聞きました。【画像】「えっ…！」これが「脳腫瘍」の疑いがある“