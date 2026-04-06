きょうは高気圧縁辺の暖気が入り、強くなってきた日射によって初夏の陽気となったところが多くなりました。しかし、西日本や北海道に低気圧が接近してくるため次第に雲が広がり、あすは全国的に雨の見込みです。あさっては大きな高気圧が移動してきますので、全国的に晴れるのですが、この晴れ間は貴重です。今週後半は再び低気圧の通過で雨の所が多くなり、その後は、日本付近に前線が停滞し、くもりや雨の日が続く見込みであるか