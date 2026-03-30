スイスのラグジュアリーウォッチブランドであるジラール・ペルゴは、メゾンの3つ目のベンチマークとなるキャリバー GP9530を搭載した新作モデル「ミニッツリピーター フライング ブリッジ」を発表した。【画像】時計製造構造の傑作といえるジラール・ペルゴの新作「ミニッツリピーター フライング ブリッジ」（写真8点）本モデルの注目ポイントは、ジラール・ペルゴの技術力を最大に詰め込んだ新キャリバー GP9530。本キャリバーは