ゼッテリアのお得なクーポンを紹介します。2026年3月23日から31日まで、「ポテトM」が100円で楽しめるクーポンです。ロッテリアのアプリで取得して通常320円の「ポテトM」が100円になるクーポンは、ロッテリアの公式アプリから取得できます。ゼッテリアのアプリとは異なるので注意してください。ゼッテリアのアプリでも、お得なクーポンを配信中です。3月26日現在、"チュロ半額"や"コーヒーゼリーシェーキ半額"といったダウンロー