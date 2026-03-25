今、「かわいい」と注目されている古墳がある。【画像】納得！？これが「みかんのへた山古墳」古墳というと、3世紀半ばから7世紀にかけて築造された、当時の王や豪族など支配層の墳墓（お墓）。京都、大阪、奈良など、近畿地方に多いというイメージがあるが、実は、岩手県から鹿児島県まで、全國各地に分布している。千葉県や兵庫県、鳥取県、岡山県、福岡県などには多数存在し、その数は16万基を超えるというから、コンビニの店