日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２４日、日本代表ＤＦ冨安健洋（アヤックス）が、国際親善試合スコットランド戦（２８日）と同イングランド戦（３１日）に臨む日本代表の活動にケガのため不参加となると発表した。追加招集はない。冨安は１９日のメンバー発表で１年９か月ぶりとなる代表復帰を果たしていたが、先発した２２日のフェイエノールト戦で右太もも裏を負傷していた。同試合後、アヤックスのオスカル・ガルシア監督は軽