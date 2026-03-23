普段愛用している手帳やノート、クリアファイルなどにポケットがあれば便利なのに……と思ったことはありませんか？ 筆者は普段持ち歩いているノートにレシートやショップカードなどを挟むことがよくあるのですが、ただ挟んでいるだけではふとした拍子にバッグの中で抜け落ちてしまうこともあり、紛失しないか不安でした。そこで買ってみたのが無印良品のポケットシール。一見地味なアイテムですが、思っていた以上に大活躍！