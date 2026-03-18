『終わりかけの私たち』の作者・モヨさんにインタビュー【漫画】本編を読む束縛夫からの逃避行不倫を描いた漫画『終わりかけの私たち』。何やら訳アリな美容師との偶然の出会いによって人生が変わっていく、そんなアラサー妻の姿が注目を集めている。作者は、会社員をしながらInstagramで漫画を発信しているモヨさん(@moyo17104)。■愛妻家との結婚生活の真実は…テレビ局で働く29歳の早乙女菜々星は、敏腕プロデューサーの夫・貴