紆余曲折経て活動を再開した42歳の元KAT-TUN・中丸雄一が、所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTのジュニア時代の失敗を告白！かつて彼は、先輩である元V6で俳優の森田剛に、とんでもないことをやらかしたらしく……!? 【TVer】リアルガチで怖い先輩をSTARTO社所属タレントたちが告白！元KAT-TUN中丸雄一「理不尽に怖い先輩はいた」エピソードを披露 中丸が振り返ったのは、ジュニア時代に任されたライブ中の森田の早着替