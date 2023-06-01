その後、ドル円は下げ渋る動きを見せており、１５９円ちょうど付近での推移となっている。本日はＮＹ時間にかけてドルの戻り売りが強まっており、ドル円は東京時間の１５９円台半ばから１５８．７５円付近まで下落する場面が見られた。ただ、中東情勢への不透明感に改善はなく、原油相場も伸び悩んでいるとはいえプラス圏で推移する中、ドル円は底堅い値動きが続いている。 今週は中央銀行ウィークとなっており、各国