福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督が、29歳になる長男・直紀さんとの関係について語った。【映像】29歳実業家の長男・直紀さん小久保は3月12日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。29歳の長男・直紀さんと27歳の長女・春菜さんとの仲良しエピソードを紹介した。昨年優勝のお祝いをしてくれたという長男・直紀さんは、現在福岡でマネージメント会社を立ち上げ社長業に励んでいるという。一緒に酒を飲む