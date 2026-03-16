ビタミンCは、鉄分の吸収を助けるほか、免疫力の向上や肌のうるおい、透明感の維持にも役立つと考えられています。春に旬を迎え、ビタミンCを多く含む「菜の花」を使ったレシピについて、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、Xの公式アカウントで紹介しています。【画像で見る】「えっ…」これが貧血予防＆美肌維持に役立つ“菜の花レシピ”です！JA全農は「はーるよ来いはーやく来い。菜の花と豚肉のオイスター炒