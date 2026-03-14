食楽web 仕事終わりにキュっと一杯の最高の相棒、焼鳥。その中で、強烈な旨味と食感で独特の存在感を放っているのが「純けい」。一度その魅力を知ってしまうと純けいでしか得られない旨味の虜になる人も多いと思います。 希少な純けいは取り扱っていない焼鳥屋も多いのですが、お店の名前に純けいと入っているお店を発見。これは間違いないと、食べに行ってきました。 天満駅から歩いてすぐの『純けい焼鳥 ニドサンド』 純け