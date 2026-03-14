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仕事終わりにキュっと一杯の最高の相棒、焼鳥。その中で、強烈な旨味と食感で独特の存在感を放っているのが「純けい」。一度その魅力を知ってしまうと純けいでしか得られない旨味の虜になる人も多いと思います。

希少な純けいは取り扱っていない焼鳥屋も多いのですが、お店の名前に純けいと入っているお店を発見。これは間違いないと、食べに行ってきました。

天満駅から歩いてすぐの『純けい焼鳥 ニドサンド』

純けいの焼鳥を求めてやってきたのは、大阪環状線の天満駅。安くて美味しい店がひしめく、大阪きっての酒好きの楽園です。

今回の目的となっている「純けい」とは、一般的な若鶏と違い卵を産み終わった鶏の呼び方。ほかに「ひね鶏」や「親鶏」などの名前でも知られています。

店内の雰囲気はオシャレだけど焼鳥はガチな印象 画像提供：ニドサンド

店内は洒落た雰囲気ですが、ジュージューと焼かれる焼き鳥、大きな煮込みなどがあって活気があります。焼鳥屋では普段、砂肝やハツなどの内臓系も食べるのですが、今回は純けいメインで攻めていきます。もちろんビールも忘れずに。

つくねも絶品！ ニドサンドの純けい焼鳥を味わう

手前：純けいもも串 各180円、奥：純けい生つくね月見 250円、ビール 490円

ニドサンドの純けい焼鳥では、肉と玉ねぎが交互に串に刺さっています。純けいの歯応えのある肉質に、玉ねぎのシャリシャリ感がプラスされ、なんとも楽しい食感！

純けいの旨味と歯ごたえを知ってしまうと若鶏はちょっと物足りない感じ

一噛みするごとに溢れる強い旨味は、ビールと相性ぴったり。これだけでお店に来た甲斐がありました。ニドサンドでは純けいの焼鳥にもシンプルな塩、定番のタレ、カラシだれの3つの味が楽しめるので、セットで頼むのがおすすめです。

今まで食べたつくねの中で一番の大当たりだったかも

一緒に注文した純けいのつくねも絶品！ 焼鳥のつくねはフワッとしている印象が強いのですが、こちらのつくねはムチッとした食感で旨味が凝縮、純けいの力強い肉質がいい方向に作用しています。これはほかのお店ではなかなか味わえない一皿です。

焼鳥以外でのしっぽりも充実

左：謹製デミ味噌牛煮込み 690円、右：梅水晶350円、熱燗1合490円

天満というエリアは小さくて美味しいお店がたくさんありますが、こちらのニドサンドはかなり広々とした店内。大鍋の煮込みなども充実していてとにかく美味しそうなので、梅水晶と熱燗と共にいただきました。

これは、居酒屋として100点のビジュアル！

「謹製デミ味噌牛煮込み」はお米が欲しくなる人もいるくらい濃厚！

煮込みの「謹製デミ味噌牛煮込み」は、トロットロに煮込まれた牛肉とデミグラスのソースが濃厚な一品。こってりした煮込みとさっぱりした梅水晶を行き来すると、お酒が進む進む。いい酒のつまみです。

画像提供：ニドサンド

ニドサンドは筆者のように、“純けい”を探し求めてお店に辿り着く人も多いそう。おじさんが好きそうと勝手に思っていたのですが、むしろ愛好家には若い人が多いとのこと。純けいが好きな人も、まだ食べたことがない人も、大阪で純けいを食べたくなったら、天満のニドサンドを訪れてみてください。

（撮影・文◎けいたろう）

●SHOP INFO

純けい焼鳥 ニドサンド 天満店

住：大阪府大阪市北区天神橋5-2-6

TEL：050-5590-3274

営：月～金 16:00～00:00／土・日・祝 14:00～00:00

休：不定休

https://www.dynacjapan.com/brands/nidosando/shops/tenma/index.html

●著者プロフィール

けいたろう

旅するグルメライター。大阪と京都をむすぶ京阪電車の沿線在住で、複数の旅行情報サイトにて旅とグルメのガイド記事を執筆。気になるグルメ情報があるとB級グルメも高級店も穴場のお店も有名行列店でも、とにかく幅広く取材！食楽webでは関西グルメ情報を中心に紹介しています。