冷害が生んだ知恵…！？「南部せんべい」のルーツ日本各地に古くから伝わる郷土料理。その土地の産物をうまく活用して作られ、歴史や文化とともに長く受け継がれてきました。中にはインパクト抜群の郷土料理もあり、東北地方に伝わる「せんべい汁」もその一つ。学校給食でも登場するというせんべい汁の秘密に迫ってみましょう。【1〜10位】王林は何位！？青森美人ランキングTOP10を見る！冷害が生んだ知恵… 「南部せんべい」の