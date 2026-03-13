既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「熟年離婚」の実態調査を実施。その結果を発表しました。【画像】うぅん…悩ましい…コチラが40代・50代が抱く「熟年離婚」のイメージTOP回答です！（図解：5枚）「熟年離婚」のイメージとは？調査は2月24日・25日、全国の40〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。男性1000人、女性1000人の計2000