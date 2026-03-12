【ハッピーセット：次回予告】 3月12日 公開 日本マクドナルドは3月12日、次回の「ハッピーセット」の予告を公式Xにて公開した。 今回の予告では、5人でじゃんけんをしているイラストが公開。右下に描かれた見覚えのある“猫型ロボットの丸い手”がヒントとなっている。本稿執筆時点ではイラスト以上の情報は発表されておらず、今後の続報に期待される。 じゃん・