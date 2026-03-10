さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。3月9日（月）に放送された同番組に、前回に引き続き小籔千豊が出演。『M-1グランプリ』に対する思いを赤裸々に語った。【映像】小籔にM-1出場を決意させたコンビとは？2001年にコンビを解散し、吉本新喜劇に入団した小籔。同年、第1回『M-1グランプリ』が開催されるが