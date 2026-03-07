尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の一審における無期懲役判決に対し、韓国国民の半数近くが「量刑が軽すぎる」と考えているという調査結果が3月6日に発表された。「量刑が重すぎる」あるいは「無罪を言い渡すべきだ」という否定的な割合は30％台にとどまった。【調査】尹錫悦、韓国人1000人が選ぶ「史上最悪の大統領」に本サイト提携メディア『時事ジャーナル』が世論調査機関「Jowon C＆I」に依頼し、2月28日と3月1日の2日間に