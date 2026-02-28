【ロンドン＝工藤武人】米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、欧州は米側とイランの双方に自制を呼びかける一方、アラブ諸国はイランの反撃行為を強く批判している。欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は２８日、「全ての当事者に最大限の自制と国際法の尊重を呼びかける」との声明を発表した。２００３年のイラク戦争では米側で参戦した英国の報道官は声明で、今回は米