タイトーくじの新商品として【タイトーくじミッフィーPastel Flower Collection】を全国のファミリーマートやホビーショップ、書店などの対象店舗にて2026年2月28日（土）より順次発売される。＞＞＞タイトーくじ ミッフィー Pastel Flower Collection景品を全てチェック！（写真12点）ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で