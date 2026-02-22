「ロコ・ソラーレ」代表理事の本橋麻里さん（39）が2026年2月19日、自身のインスタグラムを更新。カーリング女子で2022年北京五輪銀メダルの「ロコ・ソラーレ」所属の藤澤五月さん（34）との2ショットを披露した。「サポートをお願いしちゃいました」本橋さんは「さっちゃんにもサポートをお願いしちゃいました」といい、藤澤さんと寄り添うショットを投稿した。本橋さんは「ロコ・ソラーレ」のセカンドチームという「ロコ・ステラ