【モデルプレス＝2026/02/17】サーティワン アイスクリームでは、2026年2月19日（木）〜3月31日（火）まで春の特別企画「サーティワン さくらさくら」を開催。花見の定番である三色だんごをアイスクリームで表現した、これまでにない和のフレーバーや、抹茶わらびもちを添えた限定サンデー、桃の果肉を贅沢に使用したシェイクなど、季節限定のラインナップが揃う。【写真】サーティワン アイスクリームの好きなフレーバートップ10