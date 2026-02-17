サーティワンに「さくら」の季節到来。“花見だんご”フレーバーや和サンデー、桃シェイクが登場
【モデルプレス＝2026/02/17】サーティワン アイスクリームでは、2026年2月19日（木）〜3月31日（火）まで春の特別企画「サーティワン さくらさくら」を開催。花見の定番である三色だんごをアイスクリームで表現した、これまでにない和のフレーバーや、抹茶わらびもちを添えた限定サンデー、桃の果肉を贅沢に使用したシェイクなど、季節限定のラインナップが揃う。
【写真】サーティワン アイスクリームの好きなフレーバートップ10
春の訪れを告げる“さくら”をテーマに、期間中はおいしくて見た目も華やかな商品をラインナップ。季節のフレーバーからは、花見にぴったりの3色だんごをサーティワン流にアイスクリームにアレンジした、今までありそうでなかった「お花見だんご 〜さくら風味〜」が登場。
さくらもちをイメージした塩味を隠し味にしたさくら風味のアイスクリームをベースに、北川半兵衞商店の抹茶を使用した香り高い抹茶アイス、そしてぎゅうひのような食感を楽しめるおもち風味アイスの3層が美しく重なる。そこに、桜の花ペーストを練り込んださくら風味リボンがアクセントとなり、春らしい淡い色合いと味わいを提供する。
この「お花見だんご 〜さくら風味〜」をダブルでオーダーする際のおすすめは、シンプルな「バニラ」、こしあん入りの「大納言あずき」との組み合わせがマッチする。
期間限定のサンデーとシェイクは、春の味覚を贅沢にアレンジした逸品だ。「お花見わらびもちサンデー」は、抹茶わらびもちとサクサクの花型のお麩、ホイップクリームをトッピングした、食感のコントラストが楽しい和風サンデーとなっている。
一方、プレミアムな「グランドシェイク 白桃みるくシェイク」は、この時期限定のフレーバー「白桃ブランマンジェ」に牛乳と桃の果肉入りソースをミキシング。まろやかなミルク感と白桃の芳醇な香りが口いっぱいに広がり、春らしい爽やかな余韻を残す。
ギフトやパーティーに欠かせないバラエティボックスは、今回初めてフラワーアーティストの川崎景太氏とコラボレーションした特別仕様となる。
ボックス全体に川崎氏の「さくら」を題材にしたアート作品が描かれ、箱を開ける前から春の彩りを感じさせるデザインだ。スモール・レギュラーサイズ共に4コ／6コ／8コ／12コ入りまで展開され、手土産や卒業祝いの席を一層華やかに彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】サーティワン アイスクリームの好きなフレーバートップ10
◆サーティワンが贈る「さくら」尽くしの春
春の訪れを告げる“さくら”をテーマに、期間中はおいしくて見た目も華やかな商品をラインナップ。季節のフレーバーからは、花見にぴったりの3色だんごをサーティワン流にアイスクリームにアレンジした、今までありそうでなかった「お花見だんご 〜さくら風味〜」が登場。
この「お花見だんご 〜さくら風味〜」をダブルでオーダーする際のおすすめは、シンプルな「バニラ」、こしあん入りの「大納言あずき」との組み合わせがマッチする。
◆抹茶と桃が奏でる和洋折衷のスウィーツタイム
期間限定のサンデーとシェイクは、春の味覚を贅沢にアレンジした逸品だ。「お花見わらびもちサンデー」は、抹茶わらびもちとサクサクの花型のお麩、ホイップクリームをトッピングした、食感のコントラストが楽しい和風サンデーとなっている。
一方、プレミアムな「グランドシェイク 白桃みるくシェイク」は、この時期限定のフレーバー「白桃ブランマンジェ」に牛乳と桃の果肉入りソースをミキシング。まろやかなミルク感と白桃の芳醇な香りが口いっぱいに広がり、春らしい爽やかな余韻を残す。
◆フラワーアーティスト川崎景太氏との初コラボレーション
ギフトやパーティーに欠かせないバラエティボックスは、今回初めてフラワーアーティストの川崎景太氏とコラボレーションした特別仕様となる。
ボックス全体に川崎氏の「さくら」を題材にしたアート作品が描かれ、箱を開ける前から春の彩りを感じさせるデザインだ。スモール・レギュラーサイズ共に4コ／6コ／8コ／12コ入りまで展開され、手土産や卒業祝いの席を一層華やかに彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】