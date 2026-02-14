実業家の堀江貴文氏（５３）が１４日、自身の「Ｘ」を更新。ファイナルコールで飛行機に搭乗したとポストし炎上したミス東大２０２０グランプリの神谷明采に言及した。神谷は１１日、搭乗締め切りギリギリに走って飛行機に間に合ったという書き込みを行い炎上。１３日に「Ｘ」で「自身の軽率な行動を深く反省しております」と謝罪した。堀江氏は１４日に騒動に言及すると「暇人の僻み」とバッサリ切り捨てた。また、「事務