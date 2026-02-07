ソフトバンクとSB OAI Japanは、2月5日にOpenAIが発表した法人向けAIプラットフォーム「Frontier（フロンティア）」を基盤として、AIで企業経営を変革する「クリスタル・インテリジェンス（Crystal intelligence）」の展開に向けた取り組みを加速させる。 現在、ソフトバンク社内で検証を進めており、国内企業への「クリスタル・インテリジェンス」の早期展開を目指す。 OpenAIが発表した「Frontier」は、AI