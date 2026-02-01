スガキヤ(Sugakiya)は東海地区を中心にチェーン展開しているラーメンチェーンで、ラーメンを1杯430円で食べることができます。東海地方出身の編集部員にとっては「ショッピングモールとか大型スーパーのフードコートにスガキヤがある」という状況が当たり前だったのですが、GIGAZINE編集部のある大阪に引っ越してきてからはスガキヤと遭遇する頻度が激減しました。少し調べてみるとスガキヤの展開範囲は意外と狭く東京には1店舗も