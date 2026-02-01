1月30日に北安曇郡小谷村のスキー場のリフトで宙づりとなり、心肺停止の状態で搬送された女性の死亡が確認されました。身元はオーストラリア国籍の22歳の女性と判明しました。事故は1月30日午前、小谷村のスキー場「つがいけマウンテンリゾート」のつが第2ペアリフトで起きました。2人乗りのリフトに乗っていた女性が終点で降りることができず宙づりとなり、スキー場のパトロール隊に救助され