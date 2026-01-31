教室にいても誰も自分の存在に気付いてくれない【漫画】本編を読む／花子さんは何に気付き、何を言ったのか…!?「わたしは死んだ」という女子高生の衝撃的なセリフから始まる本作。薄くなった体で教室を漂うも、自分の机の上には花瓶と菊の花。誰から見えることもなく、話しかけられることもない。暇になった彼女は、ついつい習慣でトイレへと向かう。その女子トイレで出会ったのが、学校の怪談話で有名な「トイレの花子さん」だっ