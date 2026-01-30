◇テニス全豪オープン（2026年1月30日メルボルン）テニスの全豪オープン男子シングルス準決勝は30日、男子シングルス準決勝が行われ、第4シードの38歳ノバク・ジョコビッチ（セルビア）が第2シードの24歳ヤニック・シナー（イタリア）にフルセットの末、3ー2と逆転勝利。3年ぶり11度目の決勝進出を果たし、男女を通じ歴代単独最多となる25度目の4大大会制覇＆最年長優勝へ王手をかけた。ジョコビッチは大会3連覇を狙う優勝