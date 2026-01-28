全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第4話のあらすじと場面カットが公開された。また、第4話に登場する⼿⽬⼩野若蔵（てめこの わかぞう）役を⼩⻄克幸が兼ね役で演じる。『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーシ