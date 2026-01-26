【雅-MIYABI- カオミン作品集】 1月26日 発売 価格：3,300円 帯付きの書影 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、イラストレーター・カオミン氏の画集「雅-MIYABI- カオミン作品集」を1月26日に発売した。価格は3,300円。 カオミン氏はVtuber儒烏風亭らでんさんのママ（デザイナー）としても知られる人気イラストレーター。心に何かを秘めたような