2026年1月19日、スペインのバルセロナで開催されたゲーム・カジノ業界の国際展示会「ICE Barcelona 2026」で、イギリス賭博委員会のエグゼクティブディレクターを務めるティム・ミラー氏が、MetaがFacebookやInstagramで広告を出す違法オンラインカジノサイトを黙認していると批判しました。ICE Barcelona 2026 - Tim Miller Speechhttps://www.gamblingcommission.gov.uk/news/article/ice-barcelona-2026-tim-miller-speechMeta