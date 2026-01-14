º£Ç¯¤Î½Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÍò¡£¤½¤Î¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤ê¡¢1·î13Æü¤«¤éSNS¾å¤ÇÈáÌÄ¤È´¿À¼¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¡ØARASHI LIVE TOUR 2026¡ÖWe are ARASHI¡×¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÃêÁª¤ÎÅöÁª·ë²Ì¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ëÀ®27Ç¯¤ò¿ô¤¨¤ëÄ¶¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¹¥È¸ø±é¤À¤±¤Ë¡¢Ä¶¹âÇÜÎ¨¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ­¼Ô¡Ë¤½¤ó¤Ê ¡È¿À¥Á¥±¥Ã¥È¡É ¤òµá¤á¤¿±þÊç¼Ô¤«¤é¡¢X¤ÇÅöÍîÊó¹ð¤¬Â³½Ð¡£¡ÔÍò¤Î¥é¥¤¥Ö