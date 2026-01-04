年が改まると、「今年こそは」と思うことがある。無理をしない、我慢しすぎない、自分を後回しにしない――。けれど気づけば、また同じように「いい人」でい続けて、心だけがすり減っていないだろうか。新しい年の始まりは、生き方の癖を見直す絶好のタイミングだ。本稿では“人生の指針”を示してくれる新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）から2026年を「自分を守る一年」にするための戦略につ