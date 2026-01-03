大豊作と評された2025年に続き、多くの話題作が放送を控える2026年アニメ。すでに4月期までは概ねラインアップされているが、ここでは間もなくスタートする1月期アニメの中から注目の作品を紹介する。【動画】King Gnu書き下ろしOPテーマ「AIZO」解禁！「死滅回游 前編」PV■2026年も話題作がズラリ1月5日より『ゴールデンカムイ』最新作となる『ゴールデンカムイ 最終章』が放送。これまでシリアス、コメディ含め原作の魅力