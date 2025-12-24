人気子役として活躍した女優・美山加恋がイメチェンした姿を見せた。２４日までにインスタグラムを更新し、「髪染めたんごいつも絶妙なラインをだしてくれるまいこさん」をヘアカラーをチェンジ。これまでより赤みがかった髪色に変ぼうし、「過去一お気に入りの色になりました」と喜んだ。１２日の誕生日でなんと２９歳に。鮮やかな髪で大人の雰囲気がアップ。フォロワーは「めっちゃ可愛い」「可愛すぎて、一瞬呼吸忘れて