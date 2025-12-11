俳優の吉沢亮（３１）の活躍を受け、テレビ各局が水面下で争奪戦を繰り広げているという。なかでも熱心とされるのがフジテレビだ。吉沢は主演映画「国宝」の興行収入が「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２レインボーブリッジを封鎖せよ！」（２００３年）を超えて１７３億７０００万円に達し、邦画実写の歴代興収１位になったことが発表された。現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では英語教師役を好演。来年７