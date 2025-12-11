重要文化財の本殿などの保存修理が完成した大分市の柞原八幡宮で、新年を迎える破魔矢づくりが進んでいます。 【写真を見る】柞原八幡宮で縁起物・破魔矢づくり来年の干支「馬」をあしらった飾りつけ進む大分 柞原八幡宮では、2018年から進められていた国の重要文化財の本殿など5つの建物の保存修理が12月完成しました。 新年に向けて、神社では12月上旬から破魔矢づくりが始まっていて、11日も神職と巫女が長さ70センチほ