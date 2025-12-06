スポニチスポニチアネックス

ゆたぼん「入院することになりました」ベッドで横たわる写真を公開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • YouTuberのゆたぼんが6日にXで、ベッドに横たわる姿を公開した
  • 入院することになったと報告し、「SNSしばらく休みます」と宣言
  • 「また詳しく報告します」と現状については明かさなかった

◆ゆたぼんが入院を報告

記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    岡村隆史　増田貴久の“態度”に本気トーンで苦言　先輩・横山裕＆霜降り・せいやもバッサリ 2025年12月6日 4時15分
  • 「ＸＧ」公式インスタグラム（＠ｘｇｏｆｆｉｃｉａｌ）より
    「ＸＧ」ＣＯＣＯＮＡ、２０歳誕生日に「ノンバイナリー」を公表「女性として見られることに強い違和感」胸の切除手術も告白 2025年12月6日 12時5分
  • 入院中の面識ない10代少女の唇に複数回キスか…無職の男（31）逮捕　「部屋に入ったがキスはしていない」容疑一部否認　山梨
    入院中の面識ない10代少女の唇に複数回キスか…無職の男（31）逮捕　「部屋に入ったがキスはしていない」容疑一部否認　山梨 2025年12月5日 21時41分
  • 空港のトイレを示す案内板
    羽田空港のトイレで出産､殺害してカフェへ…就活中の女子大生が｢常識ではありえない行動｣をとった理由 2025年12月6日 16時15分
  • 混合団体ワールドカップに出場している張本智和【写真：新華社/アフロ】
    中国で張本智和が直面した「決して許されない」扱い　地元紙が主催者に苦言「敬意の欠如だ」 2025年12月6日 13時33分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 岡村隆史が本気トーンで苦言
    2. 2. 20歳誕生日にノンバイナリー公表
    3. 3. 入院中の10代少女にキス? 男逮捕
    4. 4. 羽田空港で出産し殺害 重大事実
    5. 5. 張本智和「許されない扱い」直面
    6. 6. 会社内で複数回刺され…女性死亡
    7. 7. 双子YouTuber「重度で手遅れ」
    8. 8. マルフォイ俳優 髪あるのは奇跡
    9. 9. トランプ氏 小型車の製造を承認
    10. 10. まんが日本昔ばなし YouTube話題
    1. 11. 武蔵野音大教授が死亡 滑落か
    2. 12. 妻が営み拒否も…風俗通いは離婚
    3. 13. 富澤たけし 愛用携帯めぐり苦悩
    4. 14. ファミマと「SUSURU TV.」コラボ
    5. 15. 天安門法廷の映像 ネット流出か
    6. 16. ヒルナン終了報道 南原が落胆か
    7. 17. 「ミライ人間洗濯機」一般販売へ
    8. 18. 血の繋がらない父へ 8歳手紙反響
    9. 19. 中居正広氏の「後任」司会が好評
    10. 20. 良いこと悪いこと 真犯人に新説
    1. 1. 入院中の10代少女にキス? 男逮捕
    2. 2. 羽田空港で出産し殺害 重大事実
    3. 3. 会社内で複数回刺され…女性死亡
    4. 4. トランプ氏 小型車の製造を承認
    5. 5. 武蔵野音大教授が死亡 滑落か
    6. 6. 血の繋がらない父へ 8歳手紙反響
    7. 7. トイレ盗撮か 気づいた男性110番
    8. 8. 満員の女性専用車両「妊婦邪魔」
    9. 9. 踏切内で列車と車が衝突 3人搬送
    10. 10. 人気メイド 整形失敗で港区追放
    1. 11. 渡邊渚を脅迫か 女性を書類送検
    2. 12. 闇バイト広域強盗事件 男4人逮捕
    3. 13. Excel達人の末路 活躍の場なし
    4. 14. 上海にスシローオープン 大行列
    5. 15. 東北新幹線 乗客トラブルで遅れ
    6. 16. 「コメ離れ」で価格暴落の可能性
    7. 17. 田端氏が逮捕されなかった理由
    8. 18. 上履き嗅ぎたかった 高校侵入か
    9. 19. 中国空母が沖縄周辺で発着艦訓練
    10. 20. 小島よしおを支える「こだわり」
    1. 1. プリウスは犬用 信じられぬ生活
    2. 2. 面談中に女性複数回突き刺した
    3. 3. 保険会社の委託 10万件超漏えい
    4. 4. 高市氏周辺「2つの軽率な行動」
    5. 5. 「おこめ券なくても買える」批判
    6. 6. 所得増税 年貢より厳しいんじゃ?
    7. 7. 吉村氏「超偶然で会って」2ショ
    8. 8. 東京見習って 鳥取県知事が困惑
    9. 9. 伊東市長選挙 田久保氏が立候補
    10. 10. スマホの画面 見すぎで老ける?
    1. 11. 牛乳飲む小野田大臣に記者ら爆笑
    2. 12. 原口氏 ブチギレの舞台裏明かす
    3. 13. 日本最強の高級住宅街で住民唖然
    4. 14. 「おこめ券」JA救済したいだけ?
    5. 15. 立民「自動削減許されず」　与党の衆院議員定数法案
    6. 16. 小室眞子さん「無職」状態か
    7. 17. 早すぎる死「赤ら顔」に兆候も
    8. 18. 「私に殺害予告」配信者が報告
    9. 19. アコム新CM物議「美談にするな」
    10. 20. 性交渉中に死亡する高齢者 指摘
    1. 1. 天安門法廷の映像 ネット流出か
    2. 2. 上皇陛下の態度 英政府が評価
    3. 3. TWICE所属 約1億円を寄付
    4. 4. ケネディ氏孫娘 末期がんと診断
    5. 5. 長生きするための生活習慣5つ
    6. 6. 香港政府ナンバー3の訪日中止
    7. 7. 高速乗ったまま宿泊できるホテル
    8. 8. ジャクソンさん娘に衝撃事実判明
    9. 9. プーチン氏 周到に「軍服姿」か
    10. 10. 「ドラキュラの城」売り出し中
    1. 11. 「高級宇宙ホテル」露が開始へ
    2. 12. 悪習慣を断ち切るための方法
    3. 13. 中国の5つ星よりカプセルホテル
    4. 14. SFのようなポルトガルのホテル
    5. 15. 中国紙 琉球は歴史的に中国属国
    6. 16. ジョングク&ウィンター熱愛か 韓
    7. 17. 韓国・ソウルで初雪
    8. 18. 中世の黒死病 火山噴火が要因か
    9. 19. 100人にスリ?「日本はしやすい」
    10. 20. 「人生における最大栄誉の1つ」
    1. 1. ファミマと「SUSURU TV.」コラボ
    2. 2. 多重債務者147万人に急増 調査へ
    3. 3. 国家公務員の賞与 民間との差
    4. 4. 賞与制度廃止 従業員は損か?
    5. 5. エアコンvsストーブ 電気代比較
    6. 6. お金が貯まらない人 10の特徴
    7. 7. 「とりあえず生ハム」不安の声も
    8. 8. 「通学定期券」の不正利用に注意
    9. 9. 株主優待制度 12月5日に発表
    10. 10. 年末調整で戻ってくる税金の差
    1. 11. 公園カフェ誘致→事業者応募は
    2. 12. 亡き父親のNHK受信料滞納が発覚
    3. 13. 【野原ひろし】「オレのアニメができて、オレの酒もできた」、日本酒「金のひろし」「銀のひろし」発売【オリジナルグッズも販売予定】
    4. 14. 男性が支持 パナソニック新定番
    5. 15. 「お金持ちになりたい」親の答え
    6. 16. 役員と平で成果に大差がつく理由
    7. 17. 承認欲求から抜け出す方法とは
    8. 18. 日本の魚食・漁業 危機に瀕する
    9. 19. お金が貯まらない「生活習慣」
    10. 20. 不況でも なぜ高い美容室が増加?
    1. 1. AWSが新サービスを発表
    2. 2. au PAYでお得に決済する方法
    3. 3. パナ 家庭用エアコンの料金改定
    4. 4. セルフネイルブランド「ジェルミーワン」が渋谷で10周年記念ポップアップイベント開催中！
    5. 5. 「中国批判系」動画案件に批判
    6. 6. 40年前のAIの脅威が現実に 監督
    7. 7. AMDのCEOリサ・スー、「AIバブル論」を一蹴。攻めの投資戦略を語る
    8. 8. AIが次世代の動画生成するモデル
    9. 9. 【AI業界激震】OpenAIが非常事態宣言! ChatGPTに資源集中しGemini 3対抗の新型モデルを公開予定！
    10. 10. オムロン ヘルスケア、心電事業のグローバル戦略を発表 / 3ポート拡張可能でPD90W給電タイプも選べるUSBハブ【まとめ記事】
    1. 11. ジェフ・ベゾスのBlue Origin。月着陸機「Blue Moon Mark1」を公開
    2. 12. タイの美少女コスプレ写真をまとめてみた
    3. 13. 面白すぎるキン肉マンキャラ名言
    4. 14. 富士通、Windowsタブレットのコンセプトモデル2機種を参考出展
    5. 15. 災害時に頼れるスマホはこれだ
    6. 16. 世界最大の旅行会社が誤送信事件
    7. 17. マシンパワーを駆使、『ヒューゴの不思議な発明』の視覚効果
    8. 18. イベント・スクール・公募展 : 「ブランデッドフィルム」　Inter BEE コンテンツフォーラム・レポート?
    9. 19. 学生でも入れない学割に違和感
    10. 20. ミニマリストの鉢植え都市、東京──路地を彩る「ソーシャルグリーン」
    1. 1. 張本智和「許されない扱い」直面
    2. 2. 角田裕毅「超超超悔しいけど…」
    3. 3. 西田有志 第1子の誕生を発表
    4. 4. フランスは「非常に厳しい組」
    5. 5. 角田裕毅に「移籍は不可避」報道
    6. 6. 古賀紗理那さん 第一子が誕生
    7. 7. W杯「死の組」選定 森保Jの組は
    8. 8. 劇的3Pの前に…八村へかけた言葉
    9. 9. 那須川天心の敗北 元王者が断言
    10. 10. けがで欠場の柔道男子 監督本音
    1. 11. 朝倉未来がBD史上初のブチギレ
    2. 12. 本当の年俸は 大谷の懐事情言及
    3. 13. スペイン W杯抽選結果は吉兆か
    4. 14. なぜ「ハマのくまさん」愛称希望
    5. 15. 森保Jに脅威? G大阪FWが2発披露
    6. 16. 卓球混合団体 日本が中国に敗北
    7. 17. 【巨人】松本剛がトークショー　清宮、北山、田宮ら日本ハムナインからサプライズで惜別映像
    8. 18. 「ナショナルチームでなぜ『サブ』なのか」…連勝ストップの中田久美監督が21歳の日本代表アタッカーをコートに戻さなかったワケ【バレーボールSVリーグ女子・SAGA久光スプリングス】
    9. 19. 日本語で一言「カンペキ！」　鷹バレンティンの驚異のパワー、ライナーでスタンド中段へ
    10. 20. オランダが生んだ最強すぎるストライカー5名
    1. 1. 岡村隆史が本気トーンで苦言
    2. 2. 20歳誕生日にノンバイナリー公表
    3. 3. 双子YouTuber「重度で手遅れ」
    4. 4. マルフォイ俳優 髪あるのは奇跡
    5. 5. まんが日本昔ばなし YouTube話題
    6. 6. 富澤たけし 愛用携帯めぐり苦悩
    7. 7. ヒルナン終了報道 南原が落胆か
    8. 8. 「ミライ人間洗濯機」一般販売へ
    9. 9. 中居正広氏の「後任」司会が好評
    10. 10. 良いこと悪いこと 真犯人に新説
    1. 11. 水ダウでブチギレ 真相を明かす
    2. 12. 国分を呼び野菜炒め 松岡が告白
    3. 13. 上海の浜崎あゆみカフェ摘発か
    4. 14. ゆたぼん「入院することに」報告
    5. 15. アシアナ航空機飛行中に非常用ドアを開けた男、「息苦しくて早く降りたかった」
    6. 16. 日テレに不満殺到 納得できない
    7. 17. 3年ぶりカウコン開催へ 12組出演
    8. 18. 松村沙友理「富澤似」夫の素顔
    9. 19. 堂本光一が奢った額「ビル建つ」
    10. 20. 3年ぶりのカウコン 嵐は不参加か
    1. 1. 最高 買うべきセリア商品を絶賛
    2. 2. 専門家に聞く快眠するためのコツ
    3. 3. ニューオータニ 鬼滅コラボレポ
    4. 4. 寸胴腹をほっそりに導く簡単習慣
    5. 5. ミスド福袋 ファン待望の中身
    6. 6. 大人が知っておきたいホテル事情
    7. 7. 垢抜けない...メイクの順番4つ
    8. 8. リサとガスパールのイベント
    9. 9. 日本初 無印ホテルがオープン
    10. 10. 半身太りの予防にオススメの習慣
    1. 11. バストに悪影響な2つの生活習慣
    2. 12. 太ももを細くする簡単習慣
    3. 13. 熱いシャワーで薄毛に? 頭皮のNG
    4. 14. モロゾフのクリスマスコレクション2025♡心躍る限定スイーツが登場
    5. 15. 夫は完全に黒!? 息子が発熱した日に一緒に居た相手は誰？ 8年交際して結婚した夫の裏切り
    6. 16. CASETiFY Travelに新色登場♡グロッシー プリムローズ ピンクで旅をスタイリッシュに
    7. 17. 女優に学ぶ簡単ダイエット3つ
    8. 18. ゆるやかに体重3kg減へ 簡単習慣
    9. 19. むくみを撃退 簡単習慣3つ
    10. 20. 「今すぐ」取り組める15kgの減量

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得