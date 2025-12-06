ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ゆたぼん「入院することになりました」ベッドで横たわる写真を公開 ゆたぼん スポニチアネックス ゆたぼん「入院することになりました」ベッドで横たわる写真を公開 2025年12月6日 18時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと YouTuberのゆたぼんが6日にXで、ベッドに横たわる姿を公開した 入院することになったと報告し、「SNSしばらく休みます」と宣言 「また詳しく報告します」と現状については明かさなかった ◆ゆたぼんが入院を報告【悲報】入院する事になりました。SNSしばらく休みます。また詳しく報告します。 pic.twitter.com/LfDIplZWRz— 冒険家ゆたぼん(16)@スタディモード (@yutabon_youtube) December 6, 2025 記事を読む おすすめ記事 岡村隆史 増田貴久の“態度”に本気トーンで苦言 先輩・横山裕＆霜降り・せいやもバッサリ 2025年12月6日 4時15分 「ＸＧ」ＣＯＣＯＮＡ、２０歳誕生日に「ノンバイナリー」を公表「女性として見られることに強い違和感」胸の切除手術も告白 2025年12月6日 12時5分 入院中の面識ない10代少女の唇に複数回キスか…無職の男（31）逮捕 「部屋に入ったがキスはしていない」容疑一部否認 山梨 2025年12月5日 21時41分 羽田空港のトイレで出産､殺害してカフェへ…就活中の女子大生が｢常識ではありえない行動｣をとった理由 2025年12月6日 16時15分 中国で張本智和が直面した「決して許されない」扱い 地元紙が主催者に苦言「敬意の欠如だ」 2025年12月6日 13時33分