任期満了に伴い行われる函南町長選挙に現職の仁科喜世志町長が3期目の当選を目指し立候補を表明しました。立候補を表明したのは仁科町長が初めてです。（ 仁科町長）「私は2期8年目にあたりますけども、8年の町民の皆様方の私自身の実績というものの審判を仰ぎたいと思っております」今月2日、立候補を表明したのは、現職の仁科喜世志町長75歳です。仁科町長は、函南町出身で県議会議員を経て、2018年の町長選挙で初当選し、現在2