8人組アイドルグループ・chuLaが2025年11月27日に公式Xを更新し、メンバーの綿森ろわさんが「重大な契約違反」により脱退することを発表した。「7人体制にて既定のスケジュールどおり実施」chuLa公式Xは27日に「綿森ろわに関するお知らせ」が記された画像を公開。その中で、「この度、所属メンバー『綿森ろわ』につきまして、重大な契約違反が判明したため、2025年11月27日をもちましてグループを脱退することとなりました」と契約