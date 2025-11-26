熊本県阿蘇地方を震源として、25日夕方発生した最大震度5強の地震で、大分県竹田市では市道に土砂が流入し通行止めとなっていましたが、夕方解除されました。 【写真を見る】熊本県阿蘇地方を震源としたM5.8の地震大分県竹田市で土砂流入も通行止め解除余震に注意呼びかけ 25日午後6時1分頃、熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度5強の地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは5.8で、この地震による津波は